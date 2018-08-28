18-летняя казахстанка удаленно взломала Iphone и требовала с хозяина выкуп

Теперь предприимчивая девушка проходит по статье за неправомерный доступ и уничтожение информации.

Казахстанские полицейские выявили несколько кибер-преступлений на территории страны, сообщает Zakon.kz.

"За два дня органами внутренних дел выявлено 45 таких правонарушений, изъято около 400 единиц продукции, запрещенной в свободном обороте, в том числе 200 контрафактных CD-DVD дисков, 30 носителей с содержанием порнографии. Также из свободного оборота изъяты специальные технические средства, предназначенные для негласного прослушивания разговоров, видеозаписи и иная запрещенная продукция. При мониторинге сети Интернет выявлено 180 различных интернет-ресурсов с содержанием порнографии, культа жестокости насилия, экстремистского характера и т.д", - говорится в сообщении пресс-службы МВД.

За совершение краж денежных средств с банковских карточек путем использования дубликатов пластиковых карт задержан 35-летний житель г. Алматы гр.К. Изъято у него 114 единиц дубликатов пластиковых карт.

38-летний житель Акмолинской области изобличен в совершении интернет-мошенничества под предлогом оказания помощи в оформлении кредита. 21-летний житель Восточно-Казахстанской области изобличен в совершении мошенничества путем размещения ложных интернет-объявлений о продаже автозапчастей.

Также раскрыт факт неправомерного доступа и уничтожения информации. Задержана 18-летняя жительница Жамбылской области, которая удаленно заблокировала сотовый телефон марки Iphone 5c, принадлежащий другому гражданину, после чего требовала деньги в сумме 20 200 тенге за разблокировку сотового телефона.

По всем выявленным фактам, проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия по проверке на причастность к аналогичным нераскрытым преступлениям.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!