В Астане начала работу международная конференция, посвященная Дню Конституции РК

Форум инициирован Конституционным советом РК.

В Астане в «Назарбаев Центре» начала свою работу международная конференция «Конституция: воплощение ценностей верховенства права, гражданского общества и современного государства», посвященная Дню Конституции Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Форум проводится Конституционным советом РК совместно с Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы, Европейской комиссией за демократию через право Совета Европы (Венецианской комиссией), Офисом Программ ОБСЕ в Астане и ведущими университетами столицы.

В его работе участвуют руководители государственных структур Казахстана, представители авторитетных международных организаций, органов конституционного контроля и известные ученые-правоведы более двадцати стран.

Открывая конференцию, председатель Конституционного совета К. Мами отметил, что за эти годы Конституция Казахстана показала свою высокую эффективность, обеспечила мир, согласие и форсированное развитие страны, повышение благосостояния казахстанцев, рост доверия и уважения к устремленному в будущее государству.

На пленарной сессии приняла участие Государственный секретарь Г. Абдыкаликова, которая огласила приветствие Президента Республики Казахстан – Елбасы к участникам конференции. С поздравительными речами выступили главы зарубежных делегаций.

Генеральный секретарь Всемирной конференции по конституционному правосудию г-н Шнутц Рудольф Дюрр обратил внимание, что ежегодные конференции конституционалистов в Астане стали важным форумом для обмена опытом и новыми идеями. Венецианская комиссия приветствует конституционную реформу, проведенную в Казахстане в 2017 году. В прошлом году Конституционный совет Казахстана взял на себя очень важную роль - председательство в Конференции органов конституционного контроля стран новой демократии.

По мнению председателя Конституционного суда Болгарии г-на Бориса Велчева, действующая Конституция Казахстана основана на исконных стандартах мирового конституционализма и заложила правовой фундамент современного и стабильного государства. Основной Закон Казахстана устоял перед вызовами минувшего времени и успешно адаптируется к меняющимся потребностям казахстанского общества. Успешно осуществленная в 2017 году реформа Конституции способствует улучшению в рамках принципа разделения властей системы сдержек и противовесов, которая является обязательным и основным компонентом любого демократического управления.

Председатель Конституционного суда Латвии г-жа Инета Зиемеле подчеркнула, что в 1995 году народ Казахстана внес свои представления о современной республике в новую Конституцию. «Сегодня вы можете оценить, какое влияние оказала Конституция в качестве высшего закона страны на поведение субъектов и развитие новых традиций в обществе», - отметила гостья.



Председатель Конституционного совета Алжира г-н Мурад Меделчи сказал, что для него большая честь и истинное удовольствие находиться в очаровательной столице Казахстана - Астане, которой ЮНЕСКО присвоено звание «города мира». По его мнению, мир, согласие и стабильность в обществе являются конституционной ценностью. Органы конституционной юстиции вносят серьезный вклад в сохранение социального мира в наших странах.

В канун Дня Основного Закона заместитель Исполнительного директора Фонда Первого Президента Республики – Елбасы И.И. Рогов презентовал новый Комментарий Конституции Республики Казахстан. Он издан в этом году Фондом Первого Президента Республики – Елбасы и Конституционным Советом совместно с Министерством юстиции в рамках национального проекта Рухани Жаңғыру. В нем дается подробное разъяснение положениям Основного Закона с учетом результатов конституционной реформы 2017 года и обновленного законодательства страны. Впервые в подготовке комментария Конституции, наряду с казахстанскими авторами, приняли участие известные зарубежные конституционалисты.

Завтра, 29 августа, конференция продолжит свою работу.

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