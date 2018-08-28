Судей в Казахстане будут отбирать по-новому

Перед написанием эссе и проверкой юридических знаний кандидата будет проводиться психологическое тестирование.

В Казахстане модернизирован порядок и подходы в проведении конкурса на занятие вакантных судейских должностей, усовершенствован квалификационный экзамен на должность судьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Теперь процедура сдачи квалификационного экзамена будет состоять из таких этапов, как: психологическое тестирование, написание эссе, компьютерное тестирование на знание законодательства Республики Казахстан и способность его применения на практике, а также проверка знаний претендента и способность их применения на практике по экзаменационным билетам, моделирующим конкретные ситуации из судебной практики в форме кейсовых задач», - сказал член Высшего судебного совета, судья Верховного суда Адил Куркбаев.

Он сообщил о том, что перед написанием эссе и проверкой юридических знаний кандидата будет проводиться психологическое тестирование. Эссе будет оцениваться экспертами из академического сообщества по 7 критериям. Проверку знаний в рамках компьютерного тестирования расширили до 11 отраслей права, добавил Адил Куркбаев.

«Учитывая возросшее число отраслей права, вопросы теста значительно и детально переработаны и дополнены. В частности, их содержание позволяет выявить знание кандидатом основополагающих принципов каждой из отраслей права, без детализации отдельных моментов (например, сроков, размеров штрафов). При этом вопросы не общетеоретические, а вытекающие из норм законодательства», - отметил Адил Куркбаев.

Помимо этого, по его информации, каждый из билетов содержат 3 кейсовые задачи по отраслям права, включенным в компьютерное тестирование. Задачи в комплексе должны выявить уровень знаний кандидатом как материального и процессуального, так и частного и публичного права. Немаловажный момент, на котором заострил внимание Адил Куркбаев, - решение кейсовых задач, как и компьютерное тестирование, будет проводиться без использования вспомогательной литературы и кодексов.

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