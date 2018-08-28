Глава МВД РК встретился с коллегами из ФРГ

Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере борьбы с преступностью.

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов встретился с представителями правоохранительных органов ФРГ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

На встрече, прошедшей в стенах МВД в формате открытого диалога, зарубежные гости рассказали о германской модели уголовного производства.

В свою очередь, К. Касымов рассказал о принимаемых мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности в Республике Казахстан.

Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере борьбы с преступностью.

В завершение встречи Министр внутренних дел выразил уверенность в дальнейшем плодотворном двухстороннем сотрудничестве.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!