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Глава МВД РК встретился с коллегами из ФРГ

Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере борьбы с преступностью.

Фото : пресс-служба МВД Республики Казахстан28 августа 2018, 18:19

Министр внутренних дел Калмуханбет Касымов встретился с представителями правоохранительных органов ФРГ, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

На встрече, прошедшей в стенах МВД в формате открытого диалога, зарубежные гости рассказали о германской модели уголовного производства.

В свою очередь, К. Касымов рассказал о принимаемых мерах по повышению эффективности правоохранительной деятельности в Республике Казахстан.

Стороны обсудили актуальные вопросы в сфере борьбы с преступностью.

В завершение встречи Министр внутренних дел выразил уверенность в дальнейшем плодотворном двухстороннем сотрудничестве.


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