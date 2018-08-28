«Чемпионика» из Бурлинского района ЗКО прививает любовь к спорту с детства

«Чемпионика» - это большая и дружная семья, представленная в 6 странах и 96 городах. Программа футбольной школы рассчитана на детей от 3 до 17 лет.

Здоровье нации во многом определяется уровнем развития спорта в стране. И приобщение к спорту необходимо начинать с раннего возраста. И в этом направлении работает сеть футбольных школ «Чемпионика», сообщает zakon.kz.

«Чемпионика» - это большая и дружная семья, представленная в 6 странах и 96 городах. Программа футбольной школы рассчитана на детей от 3 до 17 лет. Единые стандарты качества и самая увлекательная методика тренировок для юных футболистов - вот что отличает «Чемпионику» от других школ.

Год назад футбольная школа «Чемпионика» открылась и в нашем городе Аксай. На сегодняшний день в школе занимаются дети от 3 до 11 лет, и с ними работают тренеры Владимир Ляшев, Манат Максутов, Ержан Кемелханов.

18 августа в Оренбурге состоялся турнир по мини-футболу «Международный кубок Евразии» для детей в возрасте от 5 до 12 лет, в котором приняли участие 16 команд. Из них 5 команд представляли футбольную школу «Чемпионика» из г. Аксай. Для 19 юных аксайских футболистов, всего год занимающихся футболом, это был первый турнир такого уровня.

С раннего утра на стадионе «Олимпийский» кипели нешуточные страсти. Дети играли с азартом, волнением, но больше переживали, кажется, взрослые болельщики: папы, мамы, братья, сестры, бабушки и дедушки. Вместе с нашими ребятами, бросив все свои дела, также поехали родители и даже одна бабушка. Они поддерживали своих детей и гнали вперед, в атаку и очень сильно сокрушались, когда детям не удавалось забить гол в ходе очередной атаки. Несмотря на то, что это было первое «боевое крещение» для ФШ «Чемпионика» г. Аксай, наши ребята показали достойную игру. Они заняли три вторых и одно третье место.

«Чемпионика» с раннего детства прививает воспитанникам любовь к спорту. Каждый юный футболист не только учится забивать голы, обводить соперника и пробивать пенальти – он привыкает вести активный и здоровый образ жизни. И в будущем, возможно, воспитанники школы не станут футболистами и не свяжут жизнь с профессиональным спортом, но с «младых ногтей» привитая любовь к спорту останется, и занятия спортом всегда будут иметь место в их жизни. И это, наверное, самое главное.

Ержан Кемелханов

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