Творческий фестиваль среди людей с ограниченными возможностями прошел в Бурлинском районе ЗКО

Участниками творческого фестиваля среди людей с ограниченными возможностями стали 17 человек.

В Бурлинском районе ЗКО прошел очередной ежегодный творческий фестиваль среди людей с ограниченными возможностями, организаторами которого выступили ОО «Сұңқар-Ақсай» и ОО «Добровольное общество инвалидов», сообщает zakon.kz.

Основные выступления проходили на сцене районного Дома культуры. В фойе здесь же расположилась выставка работ участников, которая демонстрировала разнообразие увлечений и талант к прикладному искусству участников фестиваля: вязание крючком, вышивка, предметы декора, куклы в национальных одеждах, картины и многое другое.

В состав компетентного жюри вошли представители отдела занятости, библиотечной системы, директора ДШИ и ДМШ и председатель «Добровольного общества инвалидов» М. Мукашев.

Участниками фестиваля стали 17 человек, хотя заявок было на порядок выше. По разным причинам воспользоваться возможностью поучаствовать в таком интересном мероприятии смогли не все.

По решению жюри звания лауреатом фестиваля и дипломы получили: Е. Мищенко в номинации «Эстрадный вокал», Ю. Сизова – «Прикладное искусство»; и в номинации «художественное слово» лауреатами стали Л. Бучина и Р. Мукашева. Помимо этого все участники были награждены благодарственными письмами и подарками. Лауреаты фестиваля примут участия в аналогичном фестивале областного масштаба.

Мария Пирог

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!