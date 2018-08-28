В Турксибском районе Алматы наградили самых достойных граждан

Поздравляли жителей мегаполиса казахстанские звёзды.

В Турксибском районе Алматы прошел концерт, посвященный Дню Конституции, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на пасмурную погоду, перед площадкой собралось большое количество зрителей всех возрастов.

Открывая концерт, заместитель акима Турксибского района Нурланбек Ажибаев поздравил присутствующих с наступающим праздником - Днём Конституции.

"С великим нашим праздником - Днём Конституции! Желаю всем здоровья, счастья, благополучия вашим семьям, вашим детям. Пусть всегда будет мир над головой и у нас в Казахстане!" - обратился к горожанам Нурланбек Ескендирович.

После приветственного слова заместитель акима Турксибского района вручил благодарственные письма самым достойным жителям района, отметив их вклад в жизнь города.

Говоря о мероприятий, Нурланбек Ажибаев назвал День Конституции основным праздником независимого Казахстана.

"Сегодня здесь мы отмечаем День Конституции Республики Казахстан. Собрались здесь, чтобы праздновать этот великий праздник мира, дружбы, согласия - все это достигнуто благодаря мудрой политике нашего Президента Нурсултана Назарбаева. Сохранена стабильность. Я думаю, сегодняшний праздник - самый основной праздник нашего государства", - поделился Ажибаев.

Кроме того Нурланбек Ескендирович обратился к молодому поколению:

"Молодым, в первую очередь, желаю патриотизма. Наша родина, наша земля, вы знаете, как она сохранена. Наша задача сохранить и дальше развивать государство. Молодым надо учиться, получить образование, молодым надо поднять уровень патриотизма, строить новый мир. Потому что вы видите, как сегодня меняются технологии, мы даже сегодня не успеваем уследить за всеми новшествами. Это все дело рук молодых. Все, что нажито, и все, что сохранено, нужно уберечь и приумножить", - сказал замакима Турксибского района.

Концертную программу открыла заслуженная артистка РК Багдат Самединова. На сцену также вышли известные казахстанские артисты - солистка "Астана Опера", заслуженный деятель РК Дина Хамзина, солистка фольклорного ансамбля "Сазген Сазы" Бейбитгуль Нурымгожина, лауреат международных конкурсов Айгуль Алиханова, и другие.

После выступления "ветеранов" на сцену вышли молодые исполнители. В перерыве были разыграны сувениры и подарки. Для этого присутствующим нужно было дать правильные ответы на вопросы о Конституции РК.

30 августа в Казахстане отмечают День Конституции. В связи с государственным праздником казахстанцы будут отдыхать четыре дня - с 30 августа по 2 сентября.

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