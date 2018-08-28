67-летний акмолинец стал двукратным чемпионом Казахстана по велосипедному спорту

В Алматинской области городе Талгаре прошел IV Открытый чемпионат Республики Казахстан по велосипедному спорту в гонках на шоссе среди ветеранов и любителей спорта в категории «Masters».

Мастер спорта СССР, 67-летний спортсмен из Кокшетау, выступая вместе с ветеранами из шести стран, на чемпионате РК по велосипедному спорту завоевал две золотые и одну бронзовую награды, сообщает zakon.kz.со ссылкой на пресс-службу Управления физической культуры и спорта Акмолинской области.

В Алматинской области городе Талгаре прошел IV Открытый чемпионат Республики Казахстан по велосипедному спорту в гонках на шоссе среди ветеранов и любителей спорта в категории «Masters», посвященный 20-летию Астаны.

Велосипедисты Казахстана, России, Германии, Украины, Киргизии, Узбекистана в возрасте от 16 до 65 лет и старше, в течение трех дней испытали себя и проверили свою физическую форму в трех видах соревнований на шоссе: индивидуальной гонке, групповой гонке и гонке по улицам города Талгара – «Критериум».

Спортсмен из Акмолинской области, 67-летний Валерий Карагаев в дисциплинах: групповая гонка 45 км. и в гонке «Критериум» стал чемпионом. А в индивидуальной гонке 8,5 км. завоевал бронзовую медаль.

«Каждый старт – это опыт. А тут сразу три дисциплины, это тройной опыт для последующих стартов. Велоспорт для меня – это не просто хобби, это жизнь», - поделился В.Карагаев.

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