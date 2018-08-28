В МИД РК прокомментировали депортацию казахстанцев из Южной Кореи

МИД РК напоминает гражданам Казахстана о необходимости более тщательного изучения законов страны, в которую они намереваются поехать.

Группа студентов обратилась в посольство Казахстана в Корее за помощью, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В министерстве заверили, что находятся в курсе данной ситуации.

"Как известно, согласно Соглашению между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Корея о взаимной отмене визовых требований, вступившее в силу с 29 ноября 2014 года, граждане двух государств, которые владеют национальным паспортом и не имеют намерения осуществлять трудовую деятельность, учиться или проживать, могут въезжать и выезжать без визы до 30 дней", - говорится в сообщении.

В данном случае, казахстанские студенты нарушили миграционное законодательство Южной Кореи и их выдворили за пределы страны.

Студентам либо компании, организовавшей их поездку, необходимо обратиться в посольство Южной Кореи в Казахстане и разъяснить все обстоятельства своего пребывания. Далее решение данного вопроса будет уже в компетенции корейской стороны.

МИД РК напоминает гражданам Казахстана о необходимости более тщательного изучения законов страны, в которую они намереваются поехать.

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