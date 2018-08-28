Когда и где пройдет суд по делу о сгоревших в автобусе гражданах Узбекистана

Областной суд удовлетворил жалобу адвокатов водителей, обвиняемых в гибели 52 граждан Узбекистана.

Адвокаты подсудимых заявили ходатайство о переносе слушания дела в областной центр Актобе. Защита утверждала, что им неудобно ездить в Иргиз (районный центр), который находится в 600 километрах от Актобе, где сначала должно было рассматриваться дело, сообщает Sputnik Казахстан.

Адвокаты обратились в облсуд с ходатайством об изменении места проведения процесса. Коллегия по уголовным делам облсуда решила, что уголовное дело будет рассматриваться судьей Иргизского района с выездом в Актобе. Первое заседание будет уже в сентябре.

Водителей Барата Танатарова, Нуржана Кыргызбаева и Максата Пернебекова обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, нарушении правил эксплуатации транспортных средств, повлекших смерть двух и более лиц.

Водителям грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Вместе с водителями на скамье подсудимых механик Бахадир Бердибаев (обвиняется в том, что выпустил автобус на маршрут с неисправностями) и учредитель фирмы-перевозчика, которой принадлежал сгоревший автобус, Нурлыбек Телепбаев.

Трагедия, унесшая жизни 52 человек, случилась 18 января на 1068 километре трассы "Самара — Шымкент". В салоне автобуса Kassbohrer Setra в тот момент было 55 пассажиров — граждан Узбекистана и три водителя-казахстанца. Пятерым пассажирам удалось выскочить из пылающего автобуса, а остальные сгорели в нем заживо.

У сгоревшего автобуса не было лицензии на нерегулярные пассажирские перевозки. Кроме того, у автобуса оказался просрочен техосмотр.

Свою вину в случившемся частично признали двое подсудимых — Нуржан Кыргызбаев и Максат Пернебеков.

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