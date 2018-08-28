Физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в Алакольском районе Алматинской области

Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в рамках программы «Туған жер».

Сегодня в торжественной обстановке состоялось открытие универсального физкультурно-оздоровительного комплекса единоборств и силовых видов спорта «Тарлан» в г.Ушарал Алакольского района, построенного в рамках програмы «Туған жер». В новом спорткомплексе созданы все условия для занятий боксом, борьбой, дзюдо, таэквондо, тяжелой атлетикой, футболом. С замечательным событием жителей района поздравил аким области Амандык Баталов, - сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Алматинской области.

- Поздравляю всех жителей Алакольского района с этим замечательным событием – открытием нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В рамках программы «Туған жер» ваш земляк Сауат Мынбаев на собственные средства построил этот спорткомплекс, который открывает новые возможности для занятий спортом и пропаганды здорового образа жизни. Радует, что Алакольский район сейчас активно развивается. По поручению Главы государства мы со своей стороны прилагаем для этого все усилия. Как пример, если в 2014 году на Алаколе побывало 140 тысяч человек, то в этом году уже больше миллиона. Это наглядный результат проделываемой работы. Так пусть в стенах этого спорткомплекса вырастут новые чемпионы, которые прославят Алакольский район на мировых аренах, - сказал А.Баталов.

С поздравительной речью выступил и олимпийский чемпион по боксу Бахтияр Артаев, который также выразил уверенность, что молодежь Алаколя в будущем порадует своими спортивными достижениями.

Церемония разрезания ленты продолжила мероприятие, затем состоялось ознакомление с обустройством ФОКа. Гости и участники мероприятия посетили залы для занятий боксом, борьбой, фитнесом, а также осмотрели футбольную площадку.

Как было отмечено, строительство ФОКа, на которое было выделено 500 млн. тенге, началось в апреле прошлого года и проводилось в рамках государственно-частного партнерства. Строительные работы вело ТОО «BBCompany», заказчик - РОО «Федерация греко-римской, вольной и женской борьбы», руководителем проекта выступил генеральный секретарь федерации Анатолий Волоха.

Площадь здания составляет 1100 квадратных метров, общая площадь комплекса - 6000 кв.метров. ФОК предназначен для занятий боксом, борьбой, дзюдо, таеквондо, тяжелой атлетикой, имеются кабинеты тренеров, врача, раздевалки. К комплексу прилегают футбольная площадка и городок «Streetworkout».

Надо сказать, что в Алматинской области действуют 3439 спортивных сооружений, функционируют 37 детско-юношеских спортшкол. На данном этапе в регионе имеется 4 физкультурно-оздоровительных комплекса в Жамбылском, Енбекшиказахском, Кербулакском и Алакольском районах. Еще 5 ФОКов строятся в с.Шамалган и г.Каскелен Карасайского района, г.Талгар Талгарского района, с.Кеген Райымбекского района и п.Жансугуров Аксуского района. Кроме того, в период с 2019 по 2021 годы запланировано строительство ФОКов в с.Достык Алакольского района, с. Карабулак Ескельдинского района, с.Нарынкол Райымбекского района, с.Баканас Балхашского района, с.Байсерке Илийского района, с.Балпык би Коксуского района.

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