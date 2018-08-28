Казахстанский политолог оценил шансы премьер-министра на отставку

Талгат Калиев прокомментировал предполагаемые перестановки в правительстве.

Своими мыслями политолог поделился на своей страничке в Telegram, сообщает zakon.kz.

Вирусная рассылка контуров предполагаемых перестановок всколыхнула Левобережье. Очевидно, данные вбросы обусловлены дефицитом надежной информации. И тем, что кадровые вопросы традиционно являются предметом пристального внимания. Насколько закономерны эти предположения? Для этого следует взвесить объективные факторы, способствующие или препятствующие изменениям статуса-кво каждой из значимых персон.

"В первую очередь следует оценить шансы на отставку премьер-министра Бахытжана Сагинтаева, который возглавляет Правительство уже почти два года. И, следует признать, что эти годы оказались для казахстанцев довольно сложными. В частности, нельзя не отметить ощутимое снижение курса тенге по отношению к доллару, кризис нескольких банков второго уровня и ряд других событий, прямо или косвенно отражающихся на уровне благосостояния населения", - пишет Талгат Калиев.

Вместе с тем, объективности ради, следует отметить, что девальвация случилась преимущественно под влиянием внешних факторов – тенге вполне ожидаемо дешевеет вслед за рублем. Что не скрывают и сами представители Нацбанка. Который, кстати, отвечает и за благополучие банковского сектора. По сути, за девальвацию и банковские проблемы претензии должны быть адресованы не Правительству, а Национальному банку, который является независимым от исполнительской власти органом.

То есть, очевидных провалов в деятельности Правительства не отмечается. Которому пришлось работать в условиях обострения внешних факторов. И определенные ухудшения социального благополучия мало связаны с деятельностью Правительства Сагинтаева.

К плюсам этого Кабмина можно отнести декриминализацию лжепредпринимательства, заметное сокращение контрольных функций, курс на сокращение присутствия государства в экономике.

"Ну и нельзя отметить состав руководства Кабинета министров. Под началом Бахытжана Сагинтаева собрались достаточно тяжеловесные заместители, начиная от ушедшего на дипслужбу Имангали Тасмагамбетова, заканчивая оставшимися Аскаром Маминым, Умирзаком Шукеевым, Ерболатом Досаевым и Аскаром Жумагалиевым. Каждый из которых, имеет достаточный политический вес и стаж. Управление подобной плеядой представляется тоже достаточно непростым делом", - добавляет политолог.

То есть, определенно предпосылок для провальной отставки не имеется. Хотя, смена Правительства возможна. Хотя бы потому, что двухлетний срок вполне достаточный для осуществления перезагрузки. И она вполне может состояться в сентябре. И в этом случае, Бахытжану Сагинтаеву будет предложено достойное место. Какое именно и о шансах основных претендентов в ближайших публикациях.

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