Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом
Предположительно речь может идти о самолете-разведчике.
Фото : Рамблер/новости28 августа 2018, 20:20
Неопознанный самолет без предупреждения нарушал воздушные коридоры гражданских лайнеров на Дальнем Востоке. Два китайских самолета вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"Утром, около 11:00 (местного времени) воздушные трассы гражданской авиации на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли он не реагировал", - сказал источник.
Предположительно речь может идти о самолете-разведчике.
"В соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО. Полет предположительно осуществлялся над нейтральными водами вдоль побережья Хабаровского края с разведывательными целями", - утверждает источник.
Между тем, по его словам, этот самолет создал угрозу полетам гражданских судов над Японским морем.
"Экипажи двух китайских лайнеров авиакомпании China Southern Airlines, направлявшихся в Японию вынуждены были по согласованию с диспетчерами изменить эшелоны полета", - сказал источник.
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