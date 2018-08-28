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Два лайнера едва не разбились из-за столкновения с неопознанным самолетом

Предположительно речь может идти о самолете-разведчике.

Фото : Рамблер/новости28 августа 2018, 20:20

Неопознанный самолет без предупреждения нарушал воздушные коридоры гражданских лайнеров на Дальнем Востоке. Два китайских самолета вынуждены были экстренно снизиться, чтобы исключить угрозу столкновения, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Утром, около 11:00 (местного времени) воздушные трассы гражданской авиации на высоте порядка 10 тысяч метров над Японским морем вблизи побережья Хабаровского края неоднократно нарушил неопознанный самолет. На запросы с земли он не реагировал", - сказал источник.

Предположительно речь может идти о самолете-разведчике.

"В соответствии с сигналом радиолокационного ответчика, неизвестный самолет зарегистрирован как воздушное судно НАТО. Полет предположительно осуществлялся над нейтральными водами вдоль побережья Хабаровского края с разведывательными целями", - утверждает источник.

Между тем, по его словам, этот самолет создал угрозу полетам гражданских судов над Японским морем.

"Экипажи двух китайских лайнеров авиакомпании China Southern Airlines, направлявшихся в Японию вынуждены были по согласованию с диспетчерами изменить эшелоны полета", - сказал источник.


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