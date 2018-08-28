Казахстанские легкоатлеты завоевали "бронзу" в смешанной эстафете
Бегуны фишировали показав результат в 3:19.52.
Фото : olympic.kz28 августа 2018, 20:35
Смешанная казахстанская команда завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х400 метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В этом виде легкоатлетической программы наша страна была представлена Элиной Михиной, Светланой Голендовой, Михаилом Литвиным и Дмитрием Кобловым.
Бегунам удалось фишировать на третьем месте, показав результат в 3:19.52.
Победу же одержала команда из Бахрейна - 3:11.89. Вторыми на финише были бегуны из Индии - 3:15.71.
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