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Казахстанские легкоатлеты завоевали "бронзу" в смешанной эстафете

Бегуны фишировали показав результат в 3:19.52.

Фото : olympic.kz28 августа 2018, 20:35

Смешанная казахстанская команда завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х400 метров, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В этом виде легкоатлетической программы наша страна была представлена Элиной Михиной, Светланой Голендовой, Михаилом Литвиным и Дмитрием Кобловым.

Бегунам удалось фишировать на третьем месте, показав результат в 3:19.52.

Победу же одержала команда из Бахрейна - 3:11.89. Вторыми на финише были бегуны из Индии - 3:15.71.


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