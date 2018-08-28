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Путин освободил от должностей 15 генералов

Указ главы РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Фото : Media.az28 августа 2018, 21:13

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемых должностей 15 генералов МВД, МЧС, ФСИН, СК, сообщает zakon.kz.

Соответствующий указ главы РФ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, от своих должностей освобождены заместитель главы МЧС РФ Владлен Аксенов, начальник ГУ МЧС РФ по Томской области Михаил Бегун, руководитель следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономного округу Анвар Ахмедзянов, прокурор Приморского края Сергей Бессчастный.


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