Журналист LA Times: Мне нравится стиль Головкина, но он не дерется по-мексикански

Нас в любом случае ожидает потрясающий поединок, - Дилан Эрнандез.

Рематч между чемпионом мира по версиям WBС, WBA (Super) и IВO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО) и мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (49-1-2, 34 КО) покажет, кто из боксеров действительно демонстрирует мексиканский стиль бокса. Так считает журналист LA Times Дилан Эрнандез. В беседе с корреспондентом Vesti.kz, он рассказал о том, чего ожидает от поединка и поделился своим мнением о промоушне боя.





Знаете, чтобы говорить, что ты дерешься в мексиканском стиле, нужно обладать достаточной храбростью, потому что мексиканский стиль давно ассоциируется именно с мужеством. Мне нравится стиль, который показывает Головкин, но это не значит, что он дерется по-мексикански.

Я не выделяю фаворита, потому что оба боксера хороши, и нас в любом случае ожидает потрясающий поединок. Я могу сказать только о том, что оба боксера в этот раз знают друг друга очень хорошо и теперь готовы продемонстрировать свое мастерство, которое достигло невероятного уровня.

Прошлогодний бой показал, что даже такую машину, как GGG, можно остановить. Несмотря на то, что многие фанаты и эксперты считают первый бой полным провалом судей, я все же считаю, что ничья была ожидаемым и правильным решением. Да, Головкин был более активен, но это не значит, что он нанес больше точных ударов.В этом году все будет по-другому. Мы слышим очень много с обеих сторон, и я отдаю предпочтение красивому поединку. Потому что углубляться во взаимные обвинения, это значит пойти на поводу у промоушна. Они делают хорошую работу, на последнее пресс-мероприятие GGG пришло огромное количество людей, но иногда мы должны отходить от рекламы и сосредоточиться на спортсменах и их классе.Именно это и привлекает фанатов в наш спорт. Такие поединки притягивают к экрану зрителей бокса со всего света. Все, что мне хочется увидеть, так это настоящий бой, и если "Канело" хочет доказать, что единственный боксер, который дерется в мексиканском стиле это он, он должен меньше висеть на канатах и проявить настоящее мужество, ведь именно это и называется настоящим мексиканским боксом.Напомним, что реванш Головкин - "Канело" пройдет 15 сентября на арене T-Mobile в Лас-Вегасе и будет показан каналом HBO по системе платных трансляций (PPV). Первый бой состоялся в сентябре прошлого года на этой же площадке и завершился спорной ничьей.

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