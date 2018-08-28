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Актуальные вопросы региональной безопасности обсудили в Москве

Обсуждались итоги совместных действий в ходе учений.

Фото : пресс-служба Министерства обороны РК28 августа 2018, 22:00

Первый заместитель Министра обороны – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Казахстан генерал-лейтенант Мурат Майкеев принял участие в совещании начальников генеральных штабов вооруженных сил государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

В ходе совещания участники обсудили ход реализации решений, принятых на Совещании министров обороны государств-членов ШОС 24 апреля 2018 г. в г. Пекине, обменялись мнениями по актуальным вопросам обеспечения региональной безопасности.

Кроме того, представители вооруженных сил пришли к единому мнению, что отработка совместных действий в ходе учения «Мирная миссия-2018» повышает уровень слаженности органов военного управления и подразделений при ведении боевых действий с вооруженными формированиями международных террористических организаций.


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