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"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

Одной правой!

Фото : Sputnik.ru - Спутник28 августа 2018, 22:48

Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше.

Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.

"Это нападение!" — подписала она ролик.

Пост собрал более 200 тысяч лайков и три тысячи комментариев. Большинство пользователей восхитились стратегией ластоногого, а кто-то даже сравнил его с нападающим сборной Бразилии Неймаром, который прославился своими театральными падениями на футбольном поле.


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