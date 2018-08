"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей

Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя, сообщает РИА Новости.

На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше.

Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.

This is assault pic.twitter.com/LTVE5X1kaD

Пост собрал более 200 тысяч лайков и три тысячи комментариев. Большинство пользователей восхитились стратегией ластоногого, а кто-то даже сравнил его с нападающим сборной Бразилии Неймаром, который прославился своими театральными падениями на футбольном поле.

Ehhh no.. More like Nemaj. pic.twitter.com/Ty1i4FLAMs