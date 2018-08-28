"Нападение" кота на тюленя рассмешило пользователей соцсетей
Одной правой!
Фото : Sputnik.ru - Спутник28 августа 2018, 22:48
Случайные прохожие сняли на видео стычку кота и тюленя, сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как кот подходит к ластоногому и бьет его лапой по морде. Тюлень решает не вступать в драку и просто откатывается подальше.
Видео в Twitter выложила пользователь Molly_Cats.
"Это нападение!" — подписала она ролик.
This is assault pic.twitter.com/LTVE5X1kaD— Molly (@Molly_Kats) 26 августа 2018 г.
Пост собрал более 200 тысяч лайков и три тысячи комментариев. Большинство пользователей восхитились стратегией ластоногого, а кто-то даже сравнил его с нападающим сборной Бразилии Неймаром, который прославился своими театральными падениями на футбольном поле.
Ehhh no.. More like Nemaj. pic.twitter.com/Ty1i4FLAMs— David Anderson (@DakezAndy) 27 августа 2018 г.
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