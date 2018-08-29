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Пес три недели прождал хозяйку, погибшую в ДТП

Пса забрала дочь усопшей. У собаки по кличке Бентли выявлено лишь небольшое обезвоживание.

Фото : life.ru29 августа 2018, 00:49

Пёс три недели прождал у места ДТП хозяйку, которая погибла в аварии, сообщает Life.ru.

Дженнифер Орр (Jennifer Orr) с 21-летней дочерью Самантой попала 7 августа в аварию на горной дороге штата Колорадо. Тогда на проезжую часть неожиданно упал камень, женщина резко вывернула руль, в результате чего машина упала с высоты 200 метров.

43-летняя женщина скончалась на месте, а её дочь получила серьёзные травмы. Собака по кличке Бентли выпала из окна и пропала.

После выписки и похорон матери 21-летняя девушка занялась поисками хвостатого. В частности, расклеивала объявления и спрашивала у местных жителей. Позднее она нашла собаку у места аварии, когда она лежала и скулила.

По её словам, у Бентли было лишь небольшое обезвоживание.


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