Где можно купить уголь в Астане?

На данный момент в столице проблем с углем не наблюдается.

На сегодняшний день в городе работают 7 основных реализаторов угольной продукции. Общий запас твердого топлива составляет более 15 тысяч тонн, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На данный момент в Астане проблем с углем не наблюдается. Общий запас твердого топлива для нужд населения по состоянию на 25 августа составляет 15 111 тонн.

С 17 по 25 августа в столицу поступило 90 вагонов, или 6223 тонны угля.

Так, цена на уголь Шубаркуль составляет 12 500 – 14 500 тенге за тонну, Каражыра – 14 000, Майкуба – 12 500.

Отметим, что управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны подписало меморандумы с реализаторами угля по недопущению роста цен.

Ситуация на рынке угля ежедневно мониторится акиматом города Астаны и находится на постоянном контроле. На базе «iKomek 109» создана горячая линия для населения.

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