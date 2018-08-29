Toyota и Uber запустили новый проект по беспилотникам

Сделка заключена в рамках проекта Autono-MaaS ("автономная мобильность как услуга"), который подразумевает создание целого парка "умных" машин.

Toyota и Uber объявили о заключении партнерства в области беспилотных автомобилей. Согласно договоренностям, японский автоконцерн вложит в американскую фирму $500 миллионов, а та — внедрит автономные технологии в минивэны Toyota Sienna, сообщает Вести.Ru.

Сделка заключена в рамках проекта Autono-MaaS ("автономная мобильность как услуга"), который подразумевает создание целого парка "умных" машин для оказания услуг совместных поездок. Владеть и управлять автомобилями будет третья, неназванная сторона. Их начнут тестировать в райдшеринговой сети Uber к 2021 году.

В отличие от других IT-компаний, Toyota и принадлежащий ей научно-исследовательский институт Toyota Research Institute (TRI) видят будущее самоуправляемых машин несколько по-иному. Идея состоит в том, чтобы создавать как полностью автономные транспортные средства, которыми могли бы пользоваться пожилые люди и лица с ограниченными физическими возможностями, так и "обычные" автомобили с беспилотными функциями.

В основу таких машин должна лечь автоматизированная система Guardian, которая смогла бы наблюдать за действиями водителя в режиме реального времени, анализировать дорожную ситуацию и в случае необходимости перехватывать управление на себя. Соглашение с Uber также подразумевает интеграцию комплекса Guardian в машины Autono-MaaS.

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