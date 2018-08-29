Анджелина Джоли сменила адвоката и продолжает суд против Брэда Питта

Актриса не готова к равноправию и хочет быть единоличным опекуном шестерых детей.

Мировая общественность продолжает обсуждать самый громкий бракоразводный процесс в Голливуде — суд между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли, сообщает онлайн-журнал ELLE.RU.

Недавно стало известно, что актриса отказалась от услуг своего юриста Лауры Вассер из-за ухудшения взаимоотношений с правозащитницей. По словам инсайдеров, Лаура жаловалась, что не может найти общий язык с Джоли и последнее время знаменитость становится токсичной в общении. Вчера Анджелина сделала официальное заявление через своего представителя Минди Найби, в котором сообщила, что наняла нового адвоката.

Им стала Саманта Блей Дежан, которая является специалистом по правам детей. Источники, близкие к звезде, сообщают, что сейчас бывшая возлюбленная Брэда Питта хочет вернуть гармонию и покой во взаимоотношения с детьми. Очевидно, что актриса хочет пересмотреть решение судей по вопросам общения Питта с детьми. Как утверждают инсайдеры, актриса не готова к равноправию и хочет быть единоличным опекуном шестерых детей.

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