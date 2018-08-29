Припаркованный «КамАЗ» задавил пять человек

Трое погибли на месте, двое в больнице.

24 августа в Узбекистане произошел несчастный случай: грузовая машина марки «КамАЗ-5410», припаркованная на возвышенности, неожиданно пришла в движение и задавила пятерых человек, сообщает издание UZ 24.

По данным пресс-службы МВД Узбекистана, в результате инцидента три человека погибли на месте трагедии, еще двое с ранениями различной степени тяжести находятся в больнице.

Транспортное средство принадлежит жителю Кизирикского района. Вероятно, система ручного тормоза не сдержала веса грузовика, находящегося на неровной местности. Истинные причины произошедшего устанавливаются правоохранительными органами.

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