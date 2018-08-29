Медведев объявился после двух недель отсутствия

Ранее сообщалось, что он получил спортивную травму.

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за две недели появился на публике — он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в кабинете Медведева. Глава правительства и врио губернатора обсуждали в том числе готовность к новому учебному году.

24 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие Медведева ответил, что не располагает информацией о его здоровье, но знает, что тот поддерживает постоянный контакт с главой государства.

За день до этого в Кремле пояснили, что премьер получил травму во время занятий спортом, поэтому не участвует в публичных мероприятиях.

Медведев увлекается бадминтоном. Также известно, что в студенчестве он занимался тяжелой атлетикой.

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