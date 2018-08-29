Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Медведев объявился после двух недель отсутствия

Ранее сообщалось, что он получил спортивную травму.

Фото : Александр Астафьев / РИА Новости29 августа 2018, 07:46

Премьер-министр Дмитрий Медведев впервые за две недели появился на публике — он провел встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Нижегородской области Глебом Никитиным. Об этом во вторник, 28 августа, сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в кабинете Медведева. Глава правительства и врио губернатора обсуждали в том числе готовность к новому учебному году.

24 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать отсутствие Медведева ответил, что не располагает информацией о его здоровье, но знает, что тот поддерживает постоянный контакт с главой государства.

За день до этого в Кремле пояснили, что премьер получил травму во время занятий спортом, поэтому не участвует в публичных мероприятиях.

Медведев увлекается бадминтоном. Также известно, что в студенчестве он занимался тяжелой атлетикой.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты