Витас выпустил совместный клип с рэперами из США
Ролик оформлен в космическом стиле.
Фото : © YouTube/VITASEXCLUSIVE29 августа 2018, 08:01
Певец Витас (Виталий Грачёв) выпустил клип на совместную композицию с американской рэп-группой Nappy Roots, передает Лайф.
Видео называется Roll with the beat и длится около пяти минут. На протяжении всего этого времени герои клипа путешествуют по космосу на "летающей тарелке", а все в кадре радуются и веселятся.
Напомним, в марте нынешнего года Витас был арестован на семь суток за то, что открыл стрельбу возле своего дома в подмосковной Барвихе. На месте происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили 45 гильз.
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