Корейцу ампутировали руку после отравления в суши-ресторане

Через 12 часов после приема пищи у 71-летнего мужчины сильно распухла левая ладонь.

Жителю Южной Кореи ампутировали руку по локоть после отравления суши, сообщает РИА Новости со ссылкой на New England Journal of Medicine.

Отмечается, что через 12 часов после приема пищи у 71-летнего мужчины сильно распухла левая ладонь. Такая реакция стала следствием заражения плотоядными бактериями Vibrio Vulnificus, содержавшимися в сырой рыбе. Врачи применили дренаж к распухшим участкам на руке и удалили зараженные ткани, после чего выписали больному антибиотики.

Однако лечение не помогло, и при повторном обращении к врачам — на 25-й день после отравления — выяснилось, что у мужчины образовался некроз тканей. В связи с этим медики решили ампутировать ладонь и предплечье.

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