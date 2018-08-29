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Корейцу ампутировали руку после отравления в суши-ресторане

Через 12 часов после приема пищи у 71-летнего мужчины сильно распухла левая ладонь.

Фото : CC0 / /29 августа 2018, 08:12

Жителю Южной Кореи ампутировали руку по локоть после отравления суши, сообщает РИА Новости со ссылкой на New England Journal of Medicine.

Отмечается, что через 12 часов после приема пищи у 71-летнего мужчины сильно распухла левая ладонь. Такая реакция стала следствием заражения плотоядными бактериями Vibrio Vulnificus, содержавшимися в сырой рыбе. Врачи применили дренаж к распухшим участкам на руке и удалили зараженные ткани, после чего выписали больному антибиотики.

Однако лечение не помогло, и при повторном обращении к врачам — на 25-й день после отравления — выяснилось, что у мужчины образовался некроз тканей. В связи с этим медики решили ампутировать ладонь и предплечье.


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