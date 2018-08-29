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Полиция Алматы просит опознать мошенника

Мужчину на фото просят опознать и сообщить об этом.

Фото : пресс-служба ДВД Алматы29 августа 2018, 08:37

Управление криминальной полиции ДВД города Алматы устанавливает личность мошенника, от преступных действий которого, возможно, пострадали граждане, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всех, кому что-либо известно о данном человеке, просят сообщить об этом по следующим телефонам: 8-701-707-36-00; 8-701977-11-13; 8-701-292-22-28.

Между тем, Департамент внутренних дел города Алматы благодарит представителей общества с активной гражданской позицией за непримиримое отношение к любым противоправным действиям.


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