Туман, дожди и град ожидаются в Казахстане

Погода без осадков сохраняется на западе страны.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняются дожди, с грозами и порывистым ветром, в центре и на востоке возможен град, на юге пыльные бури. На севере, в центре и востоке страны местами ожидается туман. На западе Казахстана по-прежнему погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью и утром местами ожидается туман. В Костанайской, Павлодарской областях местами - ветер 15-20 м/с, ночью и утром туман. В Восточно-Казахстанской области местами - ночью и утром туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Алматинской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-22 м/с с пыльной бурей. В Туркестанской, днем в Жамбылской областях местами - усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 22°, облачно.

Погода в Астане днем 15°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 29 августа.

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