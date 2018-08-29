Сколько валюты выкупили казахстанцы в июле

Самый большой объем нетто-продаж долларов США в июле текущего года был традиционно в Алматы - 67,5 млрд тенге.

Сезон отпусков поднимает спрос на валюту. В июле казахстанцы выкупили в обменниках больше долларов, чем сдали, сразу на 164 миллиарда в тенговом эквиваленте, передает Zakon.kz со ссылкой на исследование ranking.kz.

Так, нетто-продажи долларов обменными пунктами за июль 2018 года составили 163,6 млрд тенге, что в 2 раза больше, чем в прошлом месяце, когда объем нетто-продаж составил 79,9 млрд тенге.

Как отмечается, в июле уже во всех регионах РК были положительные объемы нетто-продаж долларов США, тогда как в июне отрицательные объемы были зафиксированы в Астане.

Самый большой объем нетто-продаж долларов США в июле текущего года был традиционно в Алматы - 67,5 млрд тенге, что в 2,1 раза больше, чем месяцем ранее.

Следом идет бывшая ЮКО (ныне Туркестанская область и город Шымкент) - 24,9 млрд тг, рост за месяц - на 90,5%.

Замыкает тройку лидеров Астана - 19,5 млрд тг, против минус 1,5 млрд тг в июне.



Официальный обменный курс доллара США в среднем за период растет четвертый месяц подряд.

Так, за июль он составил 344,2 тенге, против 336,1 тенге в июне текущего года.

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