Билеты в кинотеатры не дорожают в Казахстане

Билеты в кино выросли в цене менее чем на 1% за год.

На радость казахстанцам, кинотеатры удерживают цены на билеты в кино. К августу поход на сеанс обходился жителям РК в среднем в 1230 тенге на человека - всего на 0,7% больше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Напомним, самые высокие цены на услуги кинотеатров среди крупных городов и мегаполисов страны - в Атырау, Астане и Кокшетау (от 1,5 тысячи тенге).

Примечательно, что, к примеру, по итогам прошлого года рост цен в целом по услугам в сфере культуры, отдыха и развлечений составил год-к-году сразу 6,7%, а услуги кино поднялись в цене лишь на 3,2%. Подобная картина наблюдалась последние 4 года.





В грядущие долгие выходные казахстанцев ждет в кино разнообразие фильмов на любой вкус. Среди премьер текущей недели любители напряженных боевиков и приключений могут посетить триллер Альберта Хьюза "Альфа" (США), фильм Питера Берга "22 мили" (США), или британскую фантастическую ленту "Отель "Артемида" режиссера Дрю Пирса.

Для предпочитающих комедии есть комедийный триллер (британская "Голубая игуана" Хади Хаджэйг), и молодежное современное ироническое кино (российская лента "Днюха!" Романа Каримова).

Любителей пощекотать нервы ждет "Слендермен" - ужасы Сильвена Уайта (США), а эстеты могу оценить криминальную драму "Последний беспредел" японского мастера Такеши Китано.

И, конечно, семейных киноманов ожидают мультфильмы - российская фэнтези-лента Марины Нефедовой "Принцесса и дракон", и малазийская приключенческая комедия "Вилли и крутые тачки".







С 30 августа - Дня Конституции и первого из долгих выходных - в кино появятся также фантастический боевик "Планета зверей" Хань Янь (Китай), драма "Шоу Мистико" Карлуса Диегиса (совместное производство Бразилии, Португалии и Франции), комедийная драма "Как женить холостяка Виктора Левина" (США), а также российский детективный триллер "Гоголь. Страшная месть" Егора Баранова, и наша казахстанская криминальная комедия "Статья на двоих" Дархана Саркенова.

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