ДВД Алматы ищет операторов "102"

Мало кто соглашается на данную работу из-за условий и заработной платы.

В ДВД Алматы рассказали о промежуточных итогах работы по улучшению работы службы "102", передает Zakon.kz.

Как отметил начальник ЦОУ ДВД Алматы Андрей Квашнин, принимаются меры по улучшению работы "102".

"Мы внутренне перераспределяем из имеющего штата, и увеличиваем количество операторов... ...Чтобы увеличить штат нам нужно 32 сотрудника", - отметил Квашнин.

По его словам на работу оператором было более 40 кандидатов, после прохождения отбора по профессиональным и морально-психологическим качествам, на знание компьютерной техники, скорость печатания, остались лишь 13 человек на стажировке.

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"Пожалуйста, желающие мы ждём", - добавил начальник ЦОУ ДВД Алматы. Он отмечает, что режим работы сложный, зарплата не большая - не более 40 тыс тенге. Работает оператор 12 часов, ему дается час на приём пищи, остальное время должен принимать звонки.

"Мы даём 30 мин на обед и два перерыва на 15 мин на естественные надобности. Зарплата не более 40 тысяч. Человек должен быть юридически подкован, устойчив морально и психически, должен быть грамотным, владеть двумя языками. Приветствуем со знанием английского языка. Нужны те, кто быстро печатают и ориентируются в ситуации", - рассказал о работе оператора Квашнин, добавив, что если оператор аттестуется как сотрудник ОВД, его ожидает карьерный рост.

В настоящее время к 10 имеющимся рабочим местам в зале ЦОУ устанавливают дополнительно 4, будет 14 операторов, если удастся набрать штат.

"Мы доработали программное обеспечение ЦОУ, добавили статистику сколько неотвеченныхзвонков. Не бросайте трубку, дождитесь ответа. Если вы сбросите, то вы можете оказаться в другой очереди. Службы города провели анализ, когда до 30 телефонов сразу пытаются дозвониться на 102. Всего 10 операторов. В идеале на приём звонков и обработку уходит 2-3 мин, если заявитель говорит адекватно и всё верно", - сообщил Квашнин.

Он считает, что решение проблемы - работа не одного дня. Необходимо создание единого call-центра, по принципу 911 в США.

Ранее на Общественном совете Алматы было вынесено предложение создать совместную рабочую группу по проблеме call-центра МВД, которая сможет предложить комплексное решение.

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