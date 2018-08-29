Антитеррористические учения проходят в Костанае

Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.

Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в областном центре проводятся плановые учения, передает alau.kz.

В этой связи, движение по улице Тәуелсіздік, между улицами Чехова и Бородина временно будет ограничено.

Гостей и жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией.

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