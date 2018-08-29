Антитеррористические учения проходят в Костанае
Гостей и жителей города просят сохранять спокойствие.
Фото : NewsProm.Ru29 августа 2018, 11:55
Костанайским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в областном центре проводятся плановые учения, передает alau.kz.
В этой связи, движение по улице Тәуелсіздік, между улицами Чехова и Бородина временно будет ограничено.
Гостей и жителей города просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, сохранять спокойствие и руководствоваться только официальной информацией.
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