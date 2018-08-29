Глава МИД РК и исполнительный секретарь ОДВЗЯИ выступили с совместным заявлением

Мы настоятельно призываем государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, сделать это незамедлительно.

Министр иностранных дел РК Кайрат Абдрахманов и исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Лассин Зербо выступили с совместным заявлением, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

«По случаю Международного дня действий против ядерных испытаний, провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева мы подтверждаем нашу приверженность созданию мира, свободного от ядерных испытаний, и вновь заявляем о нашей решимости добиться вступления в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Это символический день для Казахстана, поскольку в этот день в 1991 году был закрыт Семипалатинский ядерный полигон», - говорится в заявлении.

Как отмечается, историческое решение о закрытии Семипалатинского полигона, сделанное Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым 29 августа 1991 года, явилось мощным политическим посланием и оказало содействие международным усилиям, которые привели к принятию ДВЗЯИ в 1996 году. На протяжении многих лет Казахстан оказывал сильную поддержку Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) и решительно добивался ликвидации ядерного оружия. В 2008 году ОДВЗЯИ организовала первое крупное мероприятие по проведению инспекции на месте (ИНМ) в Семипалатинске. В 2015-2017 гг. Казахстан и Япония сопредседательствовали в рамках процесса по содействию скорейшему вступлению в силу Договора, предусмотренного статьей XIV ДВЗЯИ.

Также отмечается, что Казахстан, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН на 2017-2018 годы, неустанно поддерживает международные усилия, направленные на укрепление глобального режима ядерного нераспространения, подчеркивая опасность, которую ядерное оружие представляет для глобального мира и стабильности.

Казахстан и ОДВЗЯИ приглашают все государства принять участие в мероприятиях Международного дня действий против ядерных испытаний и содействовать столь необходимому вступлению в силу ДВЗЯИ, который считается важнейшим инструментом ядерного разоружения и нераспространения.

«Мы считаем, что Международная конференция Молодежной группы ОДВЗЯИ и Группы видных деятелей на тему «Вспоминая прошлое, смотреть в будущее» (Астанинская конференция) будет полезной для повышения осведомленности общественности об опасных последствиях ядерных испытаний, - говорится в документе - Мы прилагаем все наши индивидуальные и совместные усилия для осуществления этой цели на пути к ядерному разоружению».

Также в заявлении призывается, чтобы все государства, подписавшие Договор, приложили все усилия для обеспечения того, чтобы запрет на ядерные испытания стал юридически обязательным путем вступления в силу ДВЗЯИ. Мы также призываем все государства сохранять мораторий на испытательные ядерные взрывы.

«Мы настоятельно призываем государства, которые еще не подписали или не ратифицировали Договор, сделать это незамедлительно. Мы обращаемся с особым призывом к оставшимся восьми государствам-участникам ДВЗЯИ из приложения 2, чья ратификация необходима для вступления Договора в силу, продемонстрировать лидерство, сделав этот важный шаг. Настало время ввести в действие Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Это наш долг перед самими собой и будущими поколениями», - резюмируется в совместном заявлении.

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