Заборы вокруг РУВД не прихоть, а требование закона - ДВД Алматы

Нынешние заборы будут демонтированы и появятся новые из декоративных бетонных плит.

В ДВД Алматы вновь была затронута тема заборов вокруг зданий районных управлений внутренних дел. В ведомстве отмечают, что их наличие - это законное требование, передает Zakon.kz.

Как сообщила официальный представитель ДВД Алматы Салтанат Азирбек, 3 апреля 2015 года было вынесено постановление правительства РК, в котором в качестве одной из норм предусмотрен контрольно-пропускной пункт, инженерно-техническое укрепление, другими словами - забор.

"В 2016 году самостоятельными усилиями руководителей Алмалинского и Бостандыкского РУВД заборы были построены. В других РУВД старые заборы. До сегодняшнего дня из государственного бюджета не было потрачено ни единого тенге. Есть постановление, мы должны соблюдать. В рамках него был объявлен тендер Управлением строительства. Сегодня эти работы не проводятся, будут проводиться в 2019 году", - рассказала С. Азирбек.

По ее словам, нынешние заборы будут демонтированы и появятся новые из декоративных бетонных плит - фибробетона, толщиной 14 см. При сооружении будут предусмотрены КПП в обязательном порядке, поскольку это требование закона.

Читайте также: Перед алматинскими РОВД демонтируют заборы

"С лицевой стороны будет фронт-офис, стеклянный - любой желающий может зайти и получить информацию.Если нужно будет написать заявление, то его проведут в здание полиции. КПП будет стоять на уровне с фронт-офисом. Поcкольку речь идёт об охране здания, где хранится оружие. Это не наша прихоть, это требование законодательства... ...У нас забор такой стоит в Наурызбайском районе. На его примере будут сделаны все остальные", - отметила Азирбек.

При этом отмечается, что новых заборов не будет вокруг УВД Медеуского района, УВД на Метрополитене и ОП при УВД Бостандыкского района из-за отсутствия соответствующей прилегающей территории для строительства.

Читайте также: Не менять одни заборы на другие вокруг полиции предложили алматинцы

Согласно проектно-сметной документации, новые ограждения будут построены из декоративных бетонных плит, изготовленных из фибробетона, толщиной 14 см.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!