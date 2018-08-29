Правила этикета в общественном транспорте, о которых стоит всем помнить

С какими нарушениями правил поведения в общественном транспорте чаще всего сталкиваетесь вы?

Каждого ребенка учат прописным истинам: уступать место людям старшего возраста, не шуметь, уважать чужое пространство. Но многие, повзрослев, кажется, напрочь забывают правила поведения в общественном транспорте. За их нарушение не штрафуют и не подают в суд. Наказанием может стать только укоризненный взгляд или замечание соседа по посадочному месту.

AdMe.ru подготовил подборку правил этикета в транспорте. Проверьте, вдруг вы нарушаете какое-то из них.

Не задерживайте очередь. Рекомендация особенно актуальна для транспорта, предполагающего проверку личности и документов: поездов, международных автобусов, самолетов. Достаньте необходимые бумаги заранее (медицинскую страховку, внутренний или заграничный паспорт), чтобы в момент Х не задерживать очередь раздражающим «куда ты подевался, только же видел». В аэропорту заранее снимите часы, пояс, высокую обувь. Своевременно переложите нужные вещи, разделив их на ручную кладь и багаж. Так посадка пройдет гораздо быстрее и комфортнее.

Заранее подготовьте вещи, которые понадобятся вам в поездке: перекусы, гаджеты, документы, деньги, книгу. Тогда вам не придется тревожить пассажиров по соседству, заставляя их вставать во время движения транспорта. Позаботьтесь о том, чтобы пораньше снять чемоданы с нижней полки поезда, если поездка выпадает на ночное время суток.

Не забывайте, что у других пассажиров тоже есть личные вещи. Производители самолетов и автобусов дальнего следования, дабы сэкономить, уменьшают место, отведенное под багаж. В то время как этот самый багаж для длительного путешествия чаще всего бывает довольно объемным. Если у вас несколько сумок, разместите их на багажной полке вертикально: так они займут меньше места. Проследите, чтобы там осталось свободное пространство для вещей других пассажиров. В противном случае переместите часть собственного багажа под сиденье.

Предложив попутчику занести/разместить его багаж, вы не только расположите к себе соседа по креслу, но и существенно сократите время посадки пассажиров. Не будем напоминать, что помочь пожилым, женщинам в положении и людям с ограниченными физическими возможностями — обязанность любого уважающего себя человека.

При входе в общественный транспорт снимайте рюкзаки и объемные дамские сумочки с плеч. Их лучше разместить перед собой. Кроме того, так вы будете держать в поле зрения личные вещи и не столкнетесь с кражей.

Краситься, расчесывать или собирать волосы, поправлять макияж в общественном транспорте не принято. Кажется, некоторые девушки слишком серьезно восприняли шуточную рекомендацию о том, что наведение красоты по дороге на работу помогает сэкономить время. Или не заметили, что речь шла о собственном автомобиле. Если вы отдаете предпочтение резким ароматам, воспользуйтесь духами уже после того, как покинете транспорт.

Желая помочь при посадке незнакомому человеку (особенно с ограниченными физическими возможностями), не забудьте поинтересоваться, нужно ли ему это. Возможно, вашему попутчику будет привычней и безопасней справиться самостоятельно.

Трезво оценивайте возможности своего ребенка. Конечно, маме с младенцем на руках обязательно нужно уступить место. А вот ребенок пяти лет вполне способен выдержать 20-минутную поездку стоя. Картина с 12-летним ребенком, сидящим на руках у мамы, выглядит странно.

Обучайте детей правилам этикета, чтобы не одергивать их поминутно в вагоне метро (или, что еще хуже, не получать грубые замечания от раздраженных попутчиков). Следите за ногами ребенка, чтобы он не испачкал окружающих. Приучите соблюдать тишину, если маленький пассажир уже достаточно взрослый и умный, чтобы понять, как вести себя в общественном месте.

Будьте готовы уступить место. Речь идет не о том, чтобы отказаться от удобного сидения в поезде, которое вы специально заранее бронировали, в пользу человека, не позаботившегося о своем комфорте и купившего билет в последний момент. Но если вы летите в одиночку, а членам семьи не повезло сидеть рядом друг с другом, предложите поменяться сиденьями.

Откажитесь от еды с ярко выраженным запахом: отварные курица и яйца в поезде, завернутые в газетку, давно стали легендой. В списке неприятных для окружающих продуктов — копчености, бутерброды с рыбными консервами (тунец, сардины), тушеная и квашеная капуста. Фастфуд, кстати, тоже имеет резкий запах. Вместо этого запаситесь фруктами и сухофруктами, орешками, йогуртом или печеньем.

Воздержитесь от громких звуков, которые могут раздражать окружающих: мелодии звонящего каждые две минуты смартфона, фильма на планшете, музыки в плеере, громкого разговора (с соседом или по телефону). Используйте наушники.

Получится ли поспать в дороге, зависит от выбранного транспорта. Например, в метро вам вряд ли удастся это сделать. К тому же в вагон могут войти люди, которым будет необходимо уступить место. В поездах, автобусах и самолетах, как правило, для сна можно откинуть кресло, но из-за нехватки места пассажиры, сидящие сзади, могут попросить вас этого не делать. В таком случае спасет ортопедическая дорожная подушка, которая позволит хорошо отдохнуть, не мешая соседям.

В дождливое время года в общественном транспорте становится еще теснее: кроме сумок каждому пассажиру приходится брать с собой зонт. Открывайте, закрывайте и стряхивайте его в нескольких шагах от других людей. В транспорте держите зонт в застегнутом положении. Чтобы не капать на себя и соседей, опустите его вниз.

Не стоит демонстрировать влюбленность в общественном транспорте. Поберегите чувства бабушек, одиноких людей. Да и правил приличия никто не отменял.

Больше, чем войти в транспорт, люди спешат разве что покинуть его. Здесь действуют те же правила. Помогите тем, кто в этом нуждается: беременным, пожилым, людям с ограниченными возможностями. И пропустите тех, кто бежит как на пожар: может, у них и правда пожар. К тому же толпиться у выхода — удовольствие сомнительное, не стоящее сэкономленных трех минут.

Золотое правило эскалатора: стоять — справа, обходить — слева.

Не претендуйте на чужое пространство. В поездках, особенно длительных, пассажиры часто ощущают нехватку места: один подлокотник на два сиденья, расположенные близко кресла. Убедитесь, что вы и ваши вещи не мешают другим пассажирам. Не вытягивайте ноги, касаясь впереди сидящих людей, не размещайте багаж для своего удобства между креслами или под ногами у соседа.

Газеты и большие журналы принято держать в сложенном положении, чтобы не мешать другим пассажирам.

Сколь бы увлекательной ни была книга, газета соседа, его одежда или лицо, заглядываться — неприлично.



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