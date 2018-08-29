Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Алматы пройдет велопробег ко Дню знаний

Первый осенний велопробег состоится 2 сентября.

Фото : Порт Амур29 августа 2018, 12:41

2-го сентября в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет очередной массовый велопробег, посвященный Дню знаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Все желающие соберутся 08:30 на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:00. Они проедут по улицам ВОАД, Толе би, Калдаякова и Гоголя, а затем финишируют в парке имени 28-гвардейцев-панфиловцев. Протяженность маршрута составит около 9 км.

По традиции на старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе станет пятнадцатым из 21 запланированного в этом году.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты