В Алматы пройдет велопробег ко Дню знаний

Первый осенний велопробег состоится 2 сентября.

2-го сентября в рамках городской программы «Спорттық Алматы» пройдет очередной массовый велопробег, посвященный Дню знаний, сообщает zakon.kz со ссылкой на информационно-спортивный ХАБ.

Все желающие соберутся 08:30 на территории БЦ «Нурлы Тау» и стартуют в 09:00. Они проедут по улицам ВОАД, Толе би, Калдаякова и Гоголя, а затем финишируют в парке имени 28-гвардейцев-панфиловцев. Протяженность маршрута составит около 9 км.

По традиции на старте участники получат специальные номерки от организаторов для розыгрыша призов в лотерее, а на финише счастливчики станут обладателями различных призов и велосипедов.

Организаторы напоминают, что обязательным требованием ко всем участникам велопробега является наличие специальных защитных шлемов в целях собственной безопасности.

Данный велопробег, проводимый в рамках масштабной городской программы «Спорттық Алматы», направленной на развитие массового спорта в мегаполисе станет пятнадцатым из 21 запланированного в этом году.

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