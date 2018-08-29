Дзюдоист Сметов доставлен в больницу Джакарты
Получил травму при падении.
Фото : olympic.kz29 августа 2018, 12:48
Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов был доставлен скорой помощью в больницу Джакарты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Об это сообщила врач команды Казахстана по дзюдо Наталья Кудашова.
"Сейчас скорая забрала его в больницу Джакарты. Будут делать рентген-снимок. Есть подозрения на перелом правого ребра. Получил травму при падении во второй схватке",- рассказала Кудашова.
Напомним, Сметов не смог полноценно продолжить вторую схватку на Азиаде-2018, тем самым проиграв в 1/4 финала. Также он не вышел бороться в утешительном раунде, который мог бы его направить в матч за третье место.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4934834-a0e10f08deaf0bc0231fc12cfba28727
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...