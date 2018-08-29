Дзюдоист Сметов доставлен в больницу Джакарты

Получил травму при падении.

Казахстанский дзюдоист Елдос Сметов был доставлен скорой помощью в больницу Джакарты, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Об это сообщила врач команды Казахстана по дзюдо Наталья Кудашова.

"Сейчас скорая забрала его в больницу Джакарты. Будут делать рентген-снимок. Есть подозрения на перелом правого ребра. Получил травму при падении во второй схватке",- рассказала Кудашова.

Напомним, Сметов не смог полноценно продолжить вторую схватку на Азиаде-2018, тем самым проиграв в 1/4 финала. Также он не вышел бороться в утешительном раунде, который мог бы его направить в матч за третье место.

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