Займ предоставят на сумму 14 млрд тенге.

По программе «7-20-25» одобрено 1190 заявок на предоставление займа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Нацбанка.

Как сообщается в письме финрегулятора, в рамках реализации программы «7-20-25» по состоянию на 29 августа 2018 года принято 1803 заявок на получение займа на сумму 21,3 млрд тенге. Из них одобрено 1 190 заявок на предоставление займа на сумму 14 млрд тенге.

Программа стартовала в июле этого года. За один месяц было одобрено займов на сумму 4,8 млрд тенге.

Целью программы «7-20-25» является предоставление населению ипотеки под низкий процент на покупку жилья в новостройках. Это механизм дешевых ресурсов и каждый работающий сможет купить квартиру в кредит. Основные ее условия: ставка вознаграждения по кредиту снижена до 7% в год, первоначальный взнос составляет не более 20%, а для снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита продлен до 25 лет.

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