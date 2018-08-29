Instagram введет подтверждение аккаунта предоставлением документов

Чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность.

Сервис Instagram объявил об усилении мер безопасности и защиты пользователей, одной из которых стала возможность верификации аккаунта по запросу, при условии предоставления документа, подтверждающего личность пользователя, передает РИА Новости.

Как говорится в заявлении на сайте сервиса, чтобы пройти проверку, аккаунт должен соответствовать нормам и правилам сервиса, а от пользователя потребуется предоставить свое полное имя и копию документа, подтверждающего его личность. Однако отправка запроса не гарантирует, что учетная запись точно будет верифицирована. После того как запрос рассмотрят, пользователь получит уведомление о решении, при вынесении которого Instagram рассматривает аутентичность, уникальность, полноту и известность каждого аккаунта.

Еще одной функцией станет возможность получить информацию о популярных аккаунтах в Instagram, чтобы иметь возможность оценить их подлинность. Так, станут доступны дата создания аккаунта, страна, в которой он находится, аккаунты с общими подписчиками, любые изменения имени пользователя за последний год и любые рекламные объявления, которыми аккаунт в настоящее время управляет.

Помимо этого, пользователям вскоре станет доступен вход в Instagram через аккаунты других приложений, однако процедура входа будет двухступенчатой, и придется также ввести специальный код безопасности, который можно будет получить в настройках.

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