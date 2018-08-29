Новые возможности для детей с особыми образовательными потребностями появляются в ВКО

Цель ресурсного центра – оказание всесторонней психолого-педагогической поддержки детям данной категории и их родителям.

Сегодня в Усть-Каменогорске рамках работы секции по инклюзивному образованию ежегодного августовского педагогического совещания прошло открытие первого ресурсного центра для детей с особыми образовательными потребностями, передает Zakon.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.

Открытие состоялось на базе общеобразовательной средней школы №8. Ресурсный центр инклюзивного образования оснащен всем необходимым оборудованием и готов к работе с детьми уже с 1 сентября.

Цель ресурсного центра – оказание всесторонней психолого-педагогической поддержки детям данной категории и их родителям. По мнению специалистов, создание благоприятных условий помогает ребенку с особыми образовательными потребностями быть включенным в общее образование и способствует его лучшей социализации. Также это площадка для сотрудничества учителей общеобразовательных школ со специальными педагогами, обладающими знаниями и опытом работы с детьми данной категории.

Открытие центра стало поводом для собрания специалистов образования, методистов, дефектологов, а также родителей учеников школы.

Открытие ресурсного центра стало возможным благодаря сотрудничеству управления образования с частным благотворительным фондом "Дара" при содействии Фонда развития социальных проектов "Samruk-Kazyna Trust".

- Мы хотим, чтобы в этом ресурсном центре помогли детям с особыми образовательными потребностями полноценно социализироваться и присоединиться к общеобразовательным процессам. Чтобы каждый ребенок имел возможность учиться в школе вместе со сверстниками. Это главная задача ресурсного центра, – говорит представитель частного благотворительного фонда "Дара" Марал Шешембекова.

Организаторы надеются на увеличение количества подобных центров для детей с особыми образовательными потребностями по всему региону.

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