Женщина выпала из машины в Алматы: в полиции рассказали детали

Весь день погибшая жаловалась на боли в ушах и головную боль.

Минувшей ночью в Алматы из движущегося авто выпала женщина. Она получила серьезную травму головы и погибла. В полиции прокомментировали данный инцидент, передает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДВД города, причины, почему женщина 1979 г.р. выпала из авто, пока неизвестны. По утверждению родных, которые находились в этот момент с ней в машине, никаких предпосылок тому не было - они не конфликтовали. Весь день погибшая жаловалась на боли в ушах и головную боль.

Полицейские устанавливают причину произошедшего. Пока ДТП квалифицировано как несчастный случай.

Инцидент произошел на пр.Аль-Фараби, не доезжая ул.Мустафина, женшина выпала с заднего пассажирского сиденья Nissan Murano.

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