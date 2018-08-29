С начала нового учебного года будет проведен пилот в 46 колледжах совместно с вузами-партнерами - Ерлан Сагадиев.

C 2020 года кредиты, полученные студентами колледжей, будут засчитываться при переходе в вуз, передает Zakon.kz.

Об этом в ходе брифинга на СЦК в Астане сообщил министр образования и науки Ерлан Сагадиев.

«С начала нового учебного года будет проведен пилот в 46 колледжах совместно с вузами-партнерами и теперь кредиты, полученные студентами колледжей, будут засчитываться при переходе в вуз. Пока в пилоте, но в следующем году – полностью», - сказал Сагадиев.

По его словам, это позволит учиться в вузах ниже 4-х лет.

Также министр образования обратился к новым требованиям Министерства, которые призваны повысить качество высшего и послевузовского образования.

«Закон об академической свободе дает возможность вузам оперативно обновить образовательные программы. Рейтинг образовательных программ НПП «Атамекен», основанный на занятости и оценке профессиональных союзов работодателей, а значит на востребованности и современности образовательных программ, даст вузам четкое направление обновления. Мы считаем, что платформа для решения этой задачи заложена», - подытожил Ерлан Сагадиев.

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