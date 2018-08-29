Многодетным матерям Ауэзовского района Алматы вручили подвеску "Күміс алқа"

На сцене выступили артисты, исполнив казахские и русские произведения.

На территории "Family Park" в Ауэзовском районе Алматы состоялся концерт, посвященный Дню Конституции, сообщает Zakon.kz.

На площадке собрались школьники, сотрудники учреждений, прохожие, а также почетные граждане района.

Перед началом концерта на сцену вышел заместитель акима Ауэзовского района Дастан Кайратулы и поздравил присутствующих с наступающим праздником. После приветствия он вручил подвески "Күміс алқа" двум многодетным матерям района, наградил благодарственными письмами лучших работников предприятий, а также вручил удостоверения личности школьникам, которым 30 августа исполнится 16 лет.

"30 августа отмечается День Конституции. Конституция - это закон для всех казахстанцев, где описаны права граждан в стране. Мы искренне поздравляем всех казахстанцев, жителей Алматы и жителей Ауэзовского района с Днем Конституции. Пусть молодежь и взрослые люди всегда соблюдают закон, который защищает всех казахстанцев," - сказал Дастан Кайратулы.

Помимо этого, замакима района пожелал молодому поколению процветания, развития, а также быть готовым ко всем препятствиям в жизни.

После церемонии награждения на сцене выступили артисты, исполнив казахские и русские произведения. Участие в концерте приняли государственная хоровая капелла имени Б. Байкадамова, коллектив государственного ансамбля танца РК "Салтанат", Ерболат Енсебаев и Каламкас Кадырбаева, Иван Прытков, лауреаты международных конкурсов Биржан Базилжанов и Камиля Тауекелова и другие.

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