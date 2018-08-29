Восточноказахстанский боксер пробился в финал молодежного Чемпионата мира

В полуфинале он одержал весьма уверенную победу над представителем из Тайланда.

Вчера состоялись полуфинальные встречи с участием нескольких казахстанских боксеров. И здесь вопитанник КГУ "ЦПОР" управления физической культуры и спорта ВКО Ермахан Жакпеков явным преимуществом взял верх над своим оппонентом и прошел в финал, сообщает Zakon.kz.

Воспитанник Талгата Жакпекова в полуфинале одержал весьма уверенную победу над представителем из Тайланда. Уже в середине первого раунда Ермахан нанес сопернику тяжелый крюк и бой был завершен гораздо раньше.

Напомним, что до этого восточноказахстанский спортсмен в первом круге одолел предствителя из Пуэрто-Рики, где во втором раунде отправил соперника в тяжелый нокдаун. В 1/8 финала Ермахан взял верх над итальянцем Сальваторе Кавалларо. Здесь восточноказахстанец, также показал свою лучшую технику и судьи единогласным решением отдали победу нашему боксеру. Далее в третьем круге Ермахан показал кто сильнее в поединке хозяину ринга Тибору Барбосу Константину. Бой получился настолько тяжелым и упорным, что судьям пришлось хорошенько посчитать точные нанесенные удары. В итоге наш земляк прошел в полуфинал с помощью разделенного решения арбитров.

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