Назарбаев высказался о Международном дне действий против ядерных испытаний

Инициатива учреждения этой даты принадлежит Казахстану.

Нурсултан Назарбаев встретился с исполнительным секретарем Подготовительной комиссии Организации по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Лассиной Зербо, передает Zakon.kz.

Глава государства указал, что сегодняшняя встреча проходит в Международный день действий против ядерных испытаний, и подчеркнул, что инициатива учреждения этой даты принадлежит Казахстану.

"Все началось с того, что 29 августа 1991 года был закрыт крупнейший в мире ядерный полигон. После этого прекратились испытания в Неваде и на других полигонах. Мы отказались от арсенала ядерного оружия, что позволило нам войти в число лидеров антиядерного движения", - сказал Президент Казахстана.

В свою очередь Лассина Зербо отметил символичность встречи с Нурсултаном Назарбаевым в этот день и заверил, что организация, которую он представляет, будет и дальше прилагать все усилия по противодействию ядерным испытаниям и сохранению мира на земле.

В завершение встречи глава государства выразил признательность Зербо за постоянное внимание и участие в антиядерных инициативах Казахстана.

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