Колледжи и вузы меняют ориентиры на потребности экономики

Нужно полностью переходить на новые программы - Сагадиев.

Министр образования и науки Ерлан Сагадиев назвал новый учебный год «годом повышения ответственности колледжей и вузов за качество подготовки специалистов для рынка труда». Об этом он сообщил на брифинге СЦК, предает zakon.kz.

«Многое, что внедряется в высшем образовании, затронет и колледжи. В прошлые 2-3 года было уделено основное внимание среднему образованию, как наиболее крупному, являющемуся платформой образования вообще, и требующему на тот момент кардинальных решений. Этот год – год масштабного повышения ответственности перед населением за качество подготовки тех, кто выпускает специалистов на рынок труда», - рассказал Ерлан Сагадиев.

Он отметил, что по поручению главы государства в рамках «бесплатного ТиПО для всех» доля студентов, обучающихся по госзаказу, была увеличена до 54%. Это позволило остановить негативный тренд ежегодного сокращения контингента колледжей, продолжавшийся последние 5 лет.

Кроме того, внесены дополнения в закон «Об образовании» в части ТиПО. Для обновления содержания на основе требований WorldSkills по всем 246 специальностям разработаны модульные программы, содержание программ и ожидаемые компетенции согласованы с работодателями.

«Теперь надо активно внедрять, то есть полностью переходить на новые программы», - призвал коллег министр образования.

Он подчеркнул, что Казахстан принял участие в трех международных чемпионатах WorldSkills и в 2017 году занял в ОАЭ - 24 место из 77 стран, это +26 позиций за 2 года.

«То есть, новые программы начинают давать свои результаты. За последние два года мы перевели 500 ключевых зарубежных учебников, необходимых для системы ТиПО. На них будет основываться преподавание спецдисциплин. Около 10 тыс. преподавателей и мастеров мы обучили по новому содержанию, 5 200 на этот год у нас заявлено, и последняя группа из 5 200 – в следующем 2019 году», - сказал министр образования.

Е.Сагадиев выразил уверенность, что колледжи будут обеспечены новыми программами, преподавателями, которые их понимают и базовыми учебниками.

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