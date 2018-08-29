Русский домбрист-виртуоз Олег Никитин поздравил алматинцев с Днем Конституции

Олег Никитин исполнил один из своих хитов на домбре, а также исполнил песню на казахском языке в честь праздника.

Звезды казахстанской эстрады поздравили со сцены Дворца Школьников жителей Алматы с Днем Конституции. Одним из гостей шоу-программы выступил финалист проекта Superstar KZ-2007 Олег Никитин, который исполнил несколько своих сольных хитов, сообщает Zakon.kz.

Своими сольными выступлениями также порадовали алматинцев казахстанский эстрадный певец Алишер Каримов и юный музыкант Асет Балгазин. Начался концерт с выхода на сцену троих курсантов академии, которые вынесли флаг Казахстана и спели гимн.

После небольшого танцевального номера на сцену вышли бывшие звезды проекта Superstar KZ с сольными номерами. Зрители встречали гостей стоя. Все выступление артистов сопровождалось роликами об успехах казахстанцев за последние 30 лет.

После концерта журналисты Zakon.kz решили провести небольшой опрос казахстанцев о том, читали ли они Конституцию. Из 10 опрошенных респондентов каждый заверил журналистов, что хоть раз держал в руках ценный документ и знает все о своих правах.

Праздничные мероприятия пройдут во всех районах Алматы 29 и 30 августа. День Конституции Республики Казахстан отмечается 30 августа с 1995 года. В День Конституции во всех областях и городах Республики по традиции проходят массовые праздничные гулянья и концерты мастеров художественной самодеятельности.

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