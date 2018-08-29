Была проделана большая работа по улучшению качества учебников - Сагадиев

В новом учебном году к программе обновленного содержания образования ней приступают 3, 6, 8 классы.

В Службе центральных коммуникаций состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке к началу нового 2018-2019 учебного года. В пресс-конференции приняли участие министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, вице-министр МОН РК Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу СЦК.

Главой государства поставлена задача - до 2020 года достичь 100%-го охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным образованием, в том числе путем привлечения частного сектора. Охват детей дошкольным обучением от 3 до 6 лет в новом учебном году составляет 93%.

На брифинге стало известно, что продолжается работа по внедрению обновленного содержания среднего образования. В новом учебном году к ней приступают 3, 6, 8 классы, также началась апробация ГОСО и учебников 4, 9, 10 классов.

Учебники доставлены в школы страны, что составляет 99,4%. Была проделана большая работа по улучшению качества учебников.

С 2018-2019 учебного года в рамках реализации модернизации общественного сознания в школьную программу вводится интегрированный учебный курс «Краеведение».

Начиная с этого учебного года предмет «Информатика» будет изучаться с 3 класса, раньше было с 5 класса. В рамках программы «Цифровой Казахстан» предмет «Информатика» будет внедряться в учебную программу уже с 1-2 классов.

Помимо этого, во всех регионах местными исполнительными органами открываются классы робототехники, программирования, 3D-принтинга. На сегодняшний день в 1500 школах страны действуют такие классы. В ближайшее время в регионах планируется открыть IT-лицеи.

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