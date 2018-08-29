ЕЭК установила тарифные квоты на сельхозпродукцию

Помимо этого, утвердена форма декларации на товары для экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения.

На заседании Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) 28 августа рассмотрены вопросы в сфере торговли и таможенного сотрудничества. В частности, Коллегия ЕЭК установила тарифные квоты на 2019 год на отдельные виды сельскохозяйственных товаров, ввозимых из третьих стран, утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов и порядок ее заполнения, приняла ряд других решений по углублению евразийской интеграции, передает Zakon.kz.

Как отмечается, установлены тарифные квоты на следующий год в отношении отдельных видов сельскохозяйственных товаров, ввозимых в ЕАЭС из третьих стран. Тарифные квоты устанавливаются в соответствии с Договором о ЕАЭС и необходимы для восполнения существующего в государствах Союза недостатка в мясном сырье и молочной сыворотке. В отношении товаров, ввозимых в рамках тарифных квот, в Едином таможенном тарифе (ЕТТ) ЕАЭС установлены пониженные ставки ввозных таможенных пошлин. Их применение позволит снизить расходы предпринимателей при насыщении внутреннего рынка государств-членов ЕАЭС мясосырьем, мясной продукцией и молочной сывороткой в 2019 году.

Республика Армения в течение переходного периода применяет более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем предусмотрены ЕТТ ЕАЭС, поэтому тарифные квоты на мясосырье и молочную сыворотку в будущем году Армении не требуются.

Для Республики Казахстан и Российской Федерации тарифные квоты установлены в объемах, предусмотренных тарифными обязательствами этих стран во Всемирной торговой организации. В 2019 году Республика Казахстан сможет ввезти в рамках тарифных квот 21 тыс. т мяса крупного рогатого скота и 140 тыс. т мяса птицы. Объемы тарифных квот для Российской Федерации в 2019 году составят 570 тыс. т мяса крупного рогатого скота, 430 тыс. т свинины, включая свиной тримминг, 364 тыс. т мяса птицы, 15 тыс. т молочной сыворотки.

Для Республики Беларусь и Кыргызской Республики объемы тарифных квот установлены с учетом предложений белорусской и кыргызской сторон и в пределах разницы между прогнозируемыми объемами потребления и производства рассматриваемых товаров в Беларуси и Кыргызстане соответственно. В 2019 году объемы тарифных квот для Республики Беларусь составят 20 тыс. т свинины, 10 тыс. т обваленного мяса кур домашних, 0,9 тыс. т мяса индеек, для Кыргызской Республики – 7 тыс. т мяса крупного рогатого скота, 3,5 тыс. т свинины и 56 тыс. т мяса птицы.

Внесены изменения в Положение о добавлении лицензионных и иных подобных платежей за использование объектов интеллектуальной собственности к цене, фактически уплаченной или подлежащей уплате за ввозимые товары. Цель изменений – обеспечение применения единообразных подходов в правоприменительной практике таможенных органов, а также приведение Положения в соответствие с Таможенным кодексом ЕАЭС.

Коллегия ЕЭК утвердила форму декларации на товары для экспресс-грузов, а также порядок ее заполнения. Решение создает в странах Союза единообразные и понятные правила декларирования экспресс-грузов и обеспечивает правовую основу для перехода на их полноценное электронное таможенное декларирование.

Сейчас декларирование этой категории товаров осуществляется исключительно в письменной форме, хотя именно для них в первую очередь необходима автоматизированная электронная обработка сведений. Это вызвано значительным ростом трансграничной электронной торговли и объема перемещения экспресс-грузов.

"Перевод декларирования таких товаров в электронное поле позволит ускорить совершение таможенных операций, обеспечивая содействие торговле. При этом автоматическая обработка информации о них с использованием системы управления рисками позволит повысить эффективность таможенного контроля", - отметили в комиссии.

Кроме того, решением устанавливается единый порядок заполнения декларации на товары для экспресс-грузов. Как отмечают разработчики решения, единые правила помогут исключить субъективный подход при оформлении экспресс-грузов, что минимизирует случаи вынужденных простоев и неисполнения сроков доставки конечному получателю.

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