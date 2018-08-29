Украинские политики устроили потасовку в прямом эфире

Богословская и Червоненко обменялись оскорблениями: "Ты мерзавец!", "Сама ты мерзавка!".

Бывший депутат Верховной рады Инна Богословская и экс-министр транспорта и связи, бывший руководитель Запорожской областной госадминистрации Евгений Червоненко устроили драку в прямом эфире телеканала "112 Украина", сообщает РИА Новости.

Во время спора Богословская сказала, что не разговаривает на "базарном языке", на что Червоненко ответил, что разговаривает, "когда приходит за деньгами".

Бывший депутат закричала: "За какими деньгами?" и попыталась ударить оппонента по лицу, но тот подставил плечо и ушел от удара. Затем их разняли ведущие.

После этого Богословская и Червоненко обменялись оскорблениями: "Ты мерзавец!", "Сама ты мерзавка!".

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